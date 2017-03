Prefeitura realiza mutirão de mamografias no Dia da Mulher

Da redação ac24horas - 08/03/2017 14:26:46

A secretaria Municipal de Saúde – SEMSA realiza nesta quarta e quinta-feira, 8 e 9, no Centro de Apoio ao Diagnóstico – CAD, um mutirão de mamografia para atender prioritariamente as mulheres da zona rural e as de 50 até 69 anos que nunca realizam o exame. Nos dois dias, a meta é atender cento e dez mulheres. O mutirão é parte da programação pelo Dia Internacional da Mulher e realizada em parceria com a Associação Brasileira de Mastologia.

Na zona rural, de acordo com o secretário de Saúde, Oteniel Almeida, as mulheres foram identificadas por Agentes Comunitários de Saúde – ACS, que foram capacitados para realizar o rastreamento. “Estamos dando prioridade para as mulheres da zona rural e as que nunca realizaram a mamografia. Nosso objetivo é proporcionar um diagnóstico para que, em caso de positividade, as mulheres tenham oportunidade de realizar tratamento.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, cerca de 25% a 30% das mortes por câncer de mama na população entre 50 e 69 anos podem ser evitadas com estratégias de rastreamento populacional que garantam alta cobertura da população-alvo, qualidade dos exames e tratamento adequado”, esclarece o secretário.

Os resultados dos exames realizados no mutirão serão liberados já na próxima semana. Caso haja positividade para câncer, a SEMSA encaminha as mulheres para a realização de uma mamografia mamária, também realizada no CAD, para confirmar, ou não, o resultado da doença. Se os dois exames apresentarem positividade, as mulheres são encaminhadas para exame de biópsia, serviço oferecido pelo governo do Estado, que também realiza o tratamento adequado no Hospital do Câncer.

Oteniel destaca que os agendamentos para os exames de mamografia ainda podem ser feitos no Horto Florestal e no Via Verde Shopping, locais onde estão sendo realizadas diversas atividades relativas ao Dia Internacional da Mulher.

O vereador Rodrigo Forneck, que esteve no CAD cumprimentado as mulheres pelo dia delas, elogiou a ação da Prefeitura, por meio da SEMSA. “Cuidar da saúde da mulher é prioridade do executivo municipal, que inaugurou 23 novas unidades de saúde em vários bairros de Rio Branco, onde elas são atendidas com consultas, exames e medicamentos”.

“Pela falta de um exame, meu marido morreu e não vou repetir a história”

Na fila da mamografia, mulheres de várias idades têm diferentes motivações para realizar o exame. Maria Ivonete Meirelles, que mora no Seringal Novo Horizonte, conta que o marido morreu com hepatite porque não procurou fazer o exame adequado. “Se a gente faz o exame, seja qual for o resultado, dá para fazer alguma coisa. Por isso eu vim logo fazer essa mamografia. Não vou repetir o que aconteceu com o meu marido”.

Mauricília de Oliveira, aos 40 anos, diz que já houve um caso de câncer de mama na família e não quer correr o mesmo risco. Ela agendou o exame na unidade de saúde do bairro Seis de Agosto, próximo da casa dela. “Ganhamos esse presente do Dia da Mulher e não podemos desperdiçar a oportunidade porque se trata da nossa vida”.

Dona Maria Raimunda Lima conta que quer continuar vivendo com saúde, por isso chegou cedo ao CAD nesta quarta-feira. “Tenho 60 anos, mas ainda quero viver muito e com boa saúde. Agradeço por esta oportunidade dada pela Prefeitura no nosso dia”.

Mamografia

A mamografia e o exame clínico das mamas são os métodos indicados para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde da mulher. Preconiza-se a realização da mamografia em mulheres de 50 a 69 anos em um período de 02 em 02 anos.

A mamografia ou mastografia é um exame de diagnóstico por imagem, que tem como finalidade estudar o tecido mamário. Esse tipo de exame pode detectar um nódulo, mesmo que este ainda não seja palpável. Para tanto é utilizado um equipamento que utiliza uma fonte de raios-x, para obtenção de imagens radiográficas do tecido mamário.

A capacidade de identificar lesões de tamanho mínimo é uma das vantagens do uso da mamografia na detecção de um câncer de mama, antes de ser palpável e de se manifestar clinicamente. Este diagnóstico, feito numa fase muito precoce da doença, é geralmente associado a um melhor prognóstico para a cura e a necessidade de um tratamento menos agressivo para o controle do câncer em alguns casos.

Em Rio Branco, o exame de mamografia é realizado no Centro de Apoio ao Diagnóstico – CAD. Na rotina do Centro, são realizadas 20 mamografias diariamente que são agendadas nas unidades de saúde do município. Outros exames destinados exclusivamente para as mulheres, as ultrassonografias obstétrica e endovaginal, também são realizados no CAD. São feitas 320 ultrassons mensalmente.