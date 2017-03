Prefeitura de Rio Branco reinaugura Escola Menino Jesus

Da redação ac24horas - 08/03/2017 15:51:48

A Prefeitura de Rio Branco reinaugura nesta sexta-feira, 10, às 7h, a Escola Menino Jesus. Edificada no centro da cidade da cidade no ano de 1949, a unidade educativa será entregue à comunidade com espaços ampliados e revitalizados.

A reforma contemplou a troca de toda a cobertura, agora em fibrocimento, e da rede elétrica, recuperação da rede hidráulica e de esgoto, adequação dos banheiros e cantina, climatização das salas de aula e pintura completa do prédio, além de drenagem do terreno. Na área externa, o parquinho foi substituído e uma praça construída. Além da área destinada à equipe administrativa, o novo espaço conta agora com banheiros adaptados e escovódromo. O projeto primou pela manutenção dos elementos da arquitetura original como os ladrilhos hidráulicos produzidos no Acre pela cerâmica criada por Guiomard Santos. A decoração, jardinagem e paisagismo conferem vida nova a todo ambiente. Toda a obra foi executada com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

Essa é segunda grande reforma da Escola Menino Jesus. A primeira foi no ano de 1999, na gestão do então governador Jorge Viana, momento em que a escola completava 50 e teve o espaço físico ampliado.

A reinauguração da Escola Menino Jesus foi marcada para a sexta-feira, mas o retorno às aulas acontece antes, ainda na quarta-feira, 8. A unidade inicia o ano letivo com capacidade para atender 352 alunos. A equipe coordenada pela diretora Adalvani Pinheiro de Carvalho conta com professores, coordenadores pedagógicos, auxiliares administrativos, serventes e merendeiras.

Sala de Memória preserva história da Menino Jesus

Construída há 68 anos, a Escola Menino Jesus tornou-se uma referência em Educação Infantil. Na escola estudaram milhares de crianças que ao longo do tempo, cidadãos anônimos ou personalidades, fazem parte da história da escola e da cidade de Rio Branco. Memória contemplada também pela reforma que viabilizou a criação do museu da escola. Na Sala Memorial foi instalado equipamento para exibição do vídeo que conta a História da Menino Jesus e painel com fotos da primeira turma da escola.

Município que prioriza primeira infância

Atualmente, a rede municipal de educação de Rio Branco conta com 84 escolas e 24.087 alunos matriculados. A primeira infância está entre as prioridades. Nos últimos quatro anos foram construídos 8 centros de educação infantil, o que permitiu criar 4.400 novas vagas em creche e pré-escola. Com inauguração de mais duas novas unidades nos próximos dias, a creche do Residencial Rosa Linda e a Jacamim, no São Francisco, serão 10 novos centros atendendo crianças de 2 a 5 anos.

