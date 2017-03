Padre lembra das mulheres de destaque da Bíblia e faz reflexão

Da redação ac24horas - 08/03/2017 07:11:41

O padre Massimo Lombardi homenageou as mulheres em sua página no Facebook com uma postagem citando mulheres de destaque da Bíblia Sagrada.

De Eva a Maria, mãe de Jesus, o líder espiritual lembrou das qualidades de cada uma das personagens bíblicas.

Leia:

Que o Deus de Eva te ensine a discernir entre o bem e o mal.

Que o Deus de Agar te console e a todas as mulheres que se sentem sozinhas no deserto da vida.

Que o Deus de Miriam te faça instrumento de libertação.

Que o Deus de Débora te conceda a audácia e a coragem de lutar pela justiça.

Que o Deus de Ester te conceda fortaleza para enfrentar os poderosos em favor do povo exilado.

Que o Deus de Maria de Nazaré abra teu coração para que possas receber com alegria a semente Daquele que vive para sempre.

Que Jesus, que falou à Samaritana tudo o que ela tinha feito, te faça evangelizadora do teu povo.

Jesus, que curou a mulher encurvada, te libere juntamente com todas as mulheres oprimidas pelas tradições religiosas e culturais.

Jesus, que deixou ungir a cabeça por uma mulher, te conceda ser profetiza para reconhece-lo como Senhor e Messias.

Jesus, o amigo de Maria Madalena, te envie e, como sua apóstola, possas anunciar a mensagem de libertação a todos os povos.

Que o Espírito te consagre para que, em Jesus Cristo, possas anunciar Boas-Notícias aos pobres e a liberdade aos presos.

Em nome de Deus que é, que era e que sempre será conosco e com seu povo. Amém.