No Dia da Mulher, homem é preso em Rio Branco após ameaçar esposa com tiro de espingarda

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/03/2017 08:02:22

No Dia Internacional da Mulher, Maria Elaini Braga, de 29 anos, foi mais uma vítima de violência doméstica. Durante a madrugada desta quarta-feira, 08, seu marido Carlos Gilvanio de Carvalho, de 34 anos, ameaçou-a com uma espingarda calibre 20. O fato ocorreu na residência onde moram os dois, no ramal do Macarrão, no Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco.

A própria Maria Elaini denunciou a ameaça à polícia, que esteve no local e levou Carlos à Delegacia da Mulher algemado. No depoimento, Maria Elaini informou que não é a primeira vez que é agredida por seu marido.