MPF: Acre e RO podem perder Conselho de Ótica e Optometria

Da redação ac24horas - 08/03/2017 13:54:35

O Ministério Público Federal de Rondônia está pedindo na Justiça o cancelamento do registro do Conselho de Ótica e Optometria dos Estados de Rondônia e Acre. A acusação é de que os optometristas estão sendo influenciados pelo Conselho e, há tempos, agem como médicos oftalmologistas – fazendo exames de refração, consultas grátis e prescrevendo óculos e lentes, causando riscos à saúde pública. A ação civil pública será julgada pela Justiça Federal em Porto Velho e pode ser consultada com número 0001806-31.2017.4.01.4100.