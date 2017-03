Mesmo com redução de 7% nos casos de malária, número de infectados ainda é alto em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 08/03/2017 12:26:54

Os casos de malária no município de Cruzeiro do Sul apresentam queda de 7% nos dois primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é do gerente de Coordenação de Endemias, Hélio Cameli, que acredita em uma redução ainda maior nos próximos meses.

Segundo ele, entre janeiro e fevereiro de 2016 foram registrados 2.905 casos de pessoas infectadas pela doença. No mesmo período deste ano, este número caiu para 2.704 casos.

As vilas Santa Luzia, Lagoinha e Assis Brasil, bem como o Igarapé Preto, lideram o ranking da malária no Juruá.

Cruzeiro do Sul, de acordo com Hélio Cameli, é a única cidade do país que ainda não assumiu a responsabilidade sobre as ações de combate à doença. O processo tem sido discutido com representantes da prefeitura e membros do Ministério da Saúde, que se encontram no município.

Cameli acredita que até abril deste ano a prefeitura os trabalhos já estejam sob a responsabilidade do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB).