Mâncio Lima abre 48 vagas em contratos provisórios na educação

Da redação ac24horas - 08/03/2017 08:06:25

A prefeitura de Mâncio Lima publicou na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), às páginas 67-67, o Edital Nº 001/2017 para a contratação temporária de 48 profissionais para atuarem na educação do município, sendo a maior quantidade de vagas para professores. Os salários variam de R$ 937 (agente educador) e R$ 2.500 (nutricionista). O concurso terá validade de 10 (dez) meses.

A seleção pública será por análise de currículo para os professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Eja 1º Segmento, Ensino Infantil e EJA (1º Segmento) da área indígena, Professor de 6º ao 9º ano, Assistente Educacional Especializado e para os Agentes Educadores do Programa Asas da Florestania Infantil (Asinha) e Nutricionista.

As vagas são destinadas às escolas rurais terrestres, localizadas nos ramais e ribeirinhas, para a área indígena Puyanawas e formação de cadastro de reserva para professores do EJA 1º.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 07 e 09 de março, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto (SEMEC) de Mâncio Lima, situada na Alameda das Águas, Centro, Mâncio Lima–Ac.