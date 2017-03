Jovens acreanos são baleados e um morre em Vilhena; polícia já prendeu suspeitos

João Renato Jácome - 08/03/2017 17:11:03

Uma dupla tentativa de homicídio está tomando conta dos jornais policiais de Rondônia. As manchetes dizem respeito a dois jovens acreanos que estavam morando em Vilhena, na divida com o Mato Grosso. A dupla foi alvejada por tiros nesta terça-feira, dia 07. O caso ocorreu dentro de uma casa no bairro Cristo Rei, uma dos mais conhecidos da cidade.

Segundo apurou ac24horas, os primos Matheus Martins da Silva e Emerson Belchior Severino Rocha, ambos de 18 anos, estavam na varanda aos fundos da casa, quando dois homens chegaram numa motocicleta Honda CG Titan 150, de cor preta. Não deu tempo de fugir dos bandidos.

Apenas um dos homicidas invadiu o quintal, passou pela lateral da casa, sem ser percebido, e já nos fundos da casa, apontou o revólver para Matheus e disse: “Agora você morre playboy!”. Não demorou até iniciar os disparos contra os rapazes.

Emerson até tentou correr, mas foi alcançado pelo atirador e alvejado por diversas vezes. Já ao chão, a vítima continuou sendo alvejada, desta vez na cabeça. As características do crime fazem referência a uma tentativa de dupla execução.

Um outro primo das vítimas, que estava chegando de moto, e viu os agressores fugindo do local do crime. Ele, então, começou uma perseguição, mas não conseguiu abordá-los. Homens da Polícia já trabalham na investigação do caso, e dois jovens, de 18 e 19 anos, cujos nomes não foram ainda revelados, já estão presos.