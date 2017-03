Grupo criminoso acaba preso após invadir e roubar casa de bombeiro no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas - 08/03/2017 08:41:29

Um grupo, formado por cinco criminosos, acabou preso após invadir e roubar a casa de um bombeiro militar. O caso aconteceu na noite desta terça-feira, dia 07, no 2º Distrito de Rio Branco. A ação da polícia foi rápida para conter os criminosos e impedir que eles desaparecessem com arma e objetos levados da casa.

Segundo boletim de ocorrência a que ac24horas teve acesso, os criminosos foram abordados após uma blitz que tentava identificar quem havia invadido a casa do militar. Ao perceber a movimentação da polícia, um dos criminosos acelerou e tentou burlar a fiscalização da Polícia Militar.

Ao perceber a tentativa de fuga, os militares começaram uma perseguição e conseguiram abordar Ronaldo Rosalves dos Santos Bezerra, Thiago Leite da Silva, e Gersiel de Souza Oliveira. Eles estava com uma pistola calibre 9mm com três balas intactas. Foram eles os responsáveis por delatar o restante do grupo.

Um dos criminosos foragidos estava numa casa, no bairro Taquiri. Um outro, delataram os bandidos se escondeu em uma casa no Conjunto Rosa Linda. Vanderlei Maçal da Purificação estava com um revólver calibre 38, municiado. E foi ele quem informou onde estava o comparsa, chamado de Chuck. A polícia não perdeu tempo e prendeu o suspeito dentro de casa.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), no Estação Experimental. O caso será investigado e pode ter sido uma ordem de líderes do Bonde dos 13, um grupo criminoso que atua nos municípios do Acre, seguindo ordens dos presídios.