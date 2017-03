Governo do Acre nega, mas BNDES volta a incluir venda do Depasa no Plano de Retomada do Crescimento

Da redação ac24horas - 08/03/2017 09:02:54

Dos 55 projetos anunciados pelo governo Temer para a retomada do desenvolvimento do País está o que prevê a desestatização dos sistemas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 1.786 municípios de 14 estados, incluindo o Acre.

Os projetos fazem parte das segunda carteira de projetos do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). O sistema acreano é mantido pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa).

Além do Acre, devem ser privatizados os sistemas de saneamento básico no Amapá, Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Piauí, Tocantins e Amazonas. Responsável pelo PPI, o BNDES informou que ainda não há valores de investimentos previstos para a área de saneamento, porque ainda estão sendo contratados estudos para definir qual modelo de concessão será adotado em cada Estado.

O Governo do Acre já se manifestou sobre o tema ao ac24horas, negando, no final do ano passado, que estivesse debatendo o assunto