Governador Sebastião Viana faz visita à Lula e posta foto no Twitter para comprovar amizade

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 08/03/2017 14:35:39

Nem todas as ações da Operação Lava-jato, os indiciamentos já ocorridos e os muitos processos onde está vinculado o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, são capazes de demoverem o governador do Estado do Acre, Sebastião Viana, de tentar vincular a imagem deste com aquele. No começo da tarde desta quarta-feira (8), o governador publicou uma foto com o ex-presidente na conta do acreano na rede social Twitter.

Com a expressão “Visita amiga ao maior líder da vida brasileira”, Sebastião Viana posou alegre e faceiramente com o ex-presidente. As fotos mostram os dois defronte um mapa geográfico e apontando para o Estado do Acre e, também abraçado e apertando as mãos.

A postagem pode ser vista no perfil do governador Sebastião Viana no Twitter. https://twitter.com/tiao_viana.