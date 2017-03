Em 7 dias, choveu em Rio Branco 48% do previsto para março

Choveu em Rio Branco nos últimos sete dias o correspondente a 48% do previsto para todo o mês de março, segundo boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira, 7, pela Defesa Civil da capital. Caiu 127 milímetros de chuva em apenas uma semana quando a média prevista para o mês de março é de 265 mm. De acordo com a Defesa Civil, em janeiro choveu sobre o município de Rio Branco 89% acima da média histórica. Em fevereiro, o fenômeno se repetiu mas em menor intensidade: caiu 30% a mais do previsto.