Eleição no Sincafe deve contar com 1,5 mil camelôs de Rio Branco

Da redação ac24horas - 08/03/2017 12:10:53

O Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco (Sincafe) elege no próximo dia 25, no Colégio Acreano, sua nova diretoria. Apenas uma chapa está concorrendo com Tadeu Pereira candidato a presidente e o vereador Juruna, atual presidente, candidato a vice. A eleição começa às 8h e vai até às 17h. Pelo menos 1,5 mil camelôs e pequenos comerciantes estão aptos a votar.