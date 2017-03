Desta vez deu uma dentro

Luis Carlos Moreira Jorge - 08/03/2017 06:52:33

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) é um parlamentar que oscila a sua atuação entre altos e baixos em suas posturas na Assembléia Legislativa. Mas ontem, foi o dia do mingau de araruta. Anunciou que está patrocinando a realização de pré-exames das provas de acesso à Polícia Militar, para jovens carentes da região da “Baixada da Sobral”, que congrega os bairros mais violentos da capital. Quer estender a medida a pré-exames simulados também para o ENEM e vestibulares. Uma medida como esta do deputado Raimundinho (foto) deve ser apoiada sem olhar a que partido pertença, sua ideologia, porque é uma iniciativa que pode levar à inclusão uma juventude que, sem ajuda, acabará adotada pelas facções do crime.

O avatar é imperfeito

Quando dá para os deputados Jenilson Lopes (PCdoB) e Leila Galvão (PT) reclamar da morosidade na contratação dos concursados da Saúde, para substituir os demitidos nos hospitais de Tarauacá e Brasiléia é por estar feio. Ambos vêm o governo como um Avatar.

Cobrar mesmo

É papel constitucional das Forças Armadas o de atuar nas fronteiras. Se o Exército mantivesse barreiras definitivas nas estradas que vê do Peru e Bolívia podia não acabar, mas com certeza ia diminuir o tráfico de drogas e armas. Mesmo porque a PF não tem contingente suficiente.

É isso mesmo?

Com o sistema de comunicação do governo se fecha em copas, não se sabe ser verdadeira a situação de penúria financeira do complexo de Piscicultura, que quer comprar a 5 reais o quilo do pescado regional e vender a 28 reais, ninguém quer vender, e por isso tem que importar peixes de Rondônia para industrializar, fato denunciado pela deputada ElianeSinhasique (PMDB).

Não me insurjo

Não me rebelo contra as blitz do no trânsito, sejam as normais ou as para combater que dirige embriagado. São necessárias. Muitos bandidos têm sido presos nessas ocasiões. Só que os deputados de oposição têm sim direito de saber como as multas aplicadas são investidas.

Não custa nada

Não vai doer o diretor do DETRAN, Pedro Longo, um gestor acima de qualquer suspeita, encaminhar para a Aleac este detalhamento, porque evitaria a bateria de cobranças.

Dia da mulher

No tocante às suas participações, as mulheres, que comemoram hoje o seu dia, não podem reclamar do governo ou da prefeitura da capital, já que ocupam posições de destaque do primeiro escalão nas duas administrações. A vice-governadora e a vice-prefeita são mulheres.

O PDT não tem dono

O deputado Luiz Tchê (PDT) confirma nota neste espaço de que em outras eleições teve brecada a iniciativa de montagem de uma chapa alternativa com os pequenos partidos para deputado federal. Diz que o momento é outro, o PT não manda no PDT, e isso está decidido.

Chapas completas

O PDT já tem assegurados oito candidatos à Câmara Federal e espera fechar a chapa no teto máximo de candidaturas. Espera contar com o PSDC do deputado Eber Machado. Tchê também afirma estar garantido que o PDT terá chapa própria para a Assembléia Legislativa.

Política é conversa

O deputado Ney Amorim (PT) foi convidado a entrar no PDT e ser candidato a senador. Ontem, na minha frente, Techê refez o convite ao petista, com o argumento: “o Ney só já é um partido”. O deputado Ney riu, abraçou o Tchê, e disse: “vamos conversar, vamos conversar”.

Pedras no caminho

É decisão fechada do grupo do PRB que domina o diretório municipal de não apoiar a reeleição do deputado federal Alan Rick (PRB), descarta também qualquer possibilidade de cortar as relações com a FPA e entrar na campanha ao governo da oposição, no próximo ano.

Nada que desabone

Pelo que tenho escutado de políticos de Senador Guiomard, o prefeito André Maia vem se conduzindo de forma mediana neste início de gestão, não fez nada de excepcional, apenas o feijão com arroz, mas não cometeu nenhum ato desabonador ou ratada política.

Nome da oposição

A segunda colocada na disputa da prefeitura de Senador Guiomard, Branca Menezes, será a puxadora de votos do PSDB para deputado estadual no município, com o aval do deputado federal Major Rocha (PSDB). O PSDB pretende disputar a Aleac com chapa própria.

Sentimento de decisão

Nota-se um sentimento de decisão tomada do ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB), quando diz que será candidato a senador e não disputará eleição proporcional. Não fala sobre o assunto, mas se não for pelo PSDB será pelo SOLIDARIEDADE, isto está bastante claro.

O nosso dom Quixote político

Solitário como Dom Quixote do romance de Cervantes, o conselheiro do DEM, advogado Valdir Perrazzo, continua a difundir a sua tese de que a oposição tem de ter vários candidatos a governador e não tem quem o demova desta idéia. E sempre disposto a debater o que pensa.

Nem o Tião bocalon

Nem o Tião Bocalon (DEM), a quem assessora resolveu encampar a proposta de vir ser candidato a governador. Defende que o momento político é do senador Gladson Cameli (PP).

Prefiro esperar

Como conheço bem o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) não tenho dúvida que, se for candidato será com a mulher Antonia Sales (PMDB) a deputada estadual e a filha Jéssica Sales (PMDB) à reeleição. Muito embora isso seja visto dentro da oposição de maneira nada simpática.

Meu “reduto eleitoral” primeiro

Ninguém defende mais a Reserva “Chico Mendes” do que a deputada Leila Galvão (PT). Ontem voltou a clamar ajuda do DERACRE ao prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, para recuperar o acesso à comunidade. Não é por ela ser ambientalista, mas por lá ser seu reduto eleitoral.

Feriados aleatórios

Um documento assinado por Pastores evangélicos e Padres católicos chegou ontem ao presidente da Aleac, Ney Amorim (PT), pedindo o “fim” dos feriados religiosos do Dia do Católico e Dia do Evangélico, por não contemplarem outras crenças e penalizarem setores da economia e até o calendário escolar. Eu também não vejo sentido algum nos dois feriados.

Dia do ecumenismo

O deputado Heitor Junior (PDT), autor do pedido de extinção dos dois feriados quer substituí-los pelo “Dia da Diversidade”, a ser fixado e comemorado no terceiro domingo de janeiro.

Tudo termina em cafuné

O deputado Jonas Lima (PT) no primeiro mandato do Tião Viana foi proibido de participar de reunião dos deputados da FPA no gabinete governamental. Ontem, na tribuna, elegeu o Tião como, o “melhor governador do Acre”. Nunca tome partido em briga de petistas. Costuma acabar em cafuné.

No peru a coisa funciona

Sobre nota da coluna sugerindo que ninguém passe nos postos policiais no acesso ou saída da capital à fronteira sem pedir o documento de propriedade do carro, um empresário amigo me ligou para dizer ser esta conduta norma no Peru, onde o carro não passa se não for do dono.

Filiação

O PSDB dá como certa a filiação do Coronel Ulisses para disputar uma vaga de deputado estadual. Se mantiver a postura crítica que vem mantendo terá muitos votos na PM.

Nem tanto, rocha!

Não concordo com o grosso do que falou o deputado federal major Rocha (PSDB) sobre o sistema público estadual de saúde. Tem pontos de estrangulamento, não está num patamar ideal, mas não é este caos que divulgou. Sejamos justos, aconteceram avanços no setor.

Pasta complicada

Acontece que a Saúde é uma pasta muito complicada, porque mexe com a doença, no momento em que a pessoa está mais fragilizada, e seja qual for o secretário de Saúde ascrí ticas sempre acontecerão. Acho que o secretário Gemil Junior não é um gestor fraco.

Nas cabeças petistas

Ontem, conversando com uma das figuras políticas do primeiro escalão do PT, senti a sua preocupação com o fato do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, ter adotado a postura oficial de não ser candidato a governador na eleição do próximo ano. “Quem temos hoje com a mesma força eleitoral do Marcus.? Seja qual for o nome escolhido será sempre mais fraco do que ele. Na verdade é um dilema que come no nosso prato”, comentou. Este cardeal petista sintetizou muito bem qual é o quadro real do PT para a disputa das sucessão do Tião Viana.