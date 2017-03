Deputado Alan Rick se reúne com Ministro do Meio Ambiente e articula parceria com Israel

Com o objetivo de estreitar a parceria entre o Brasil e Israel nas questões de recursos hídricos e aproveitamento da água, o deputado federal Alan Rick (PRB) se reuniu na manhã desta quarta-feira (08) com o Ministro do Meio Ambiente (MMA), Sarney Filho, em Brasília. O embaixador de Israel, Yossi Shelley, e o ministro da Embaixada de Israel, Itay Tagner, participaram da agenda juntamente com o parlamentar.

Na ocasião, Alan Rick também acertou os detalhes que faltavam referentes à vinda do Dr. Oded Distel, diretor do Programa Nacional de Água e Energia Renovável de Israel, palestrante convidado do evento oficial em Brasília a ser realizada nos dias 21 e 22 de março, onde será comemorado o Dia Mundial da Água.

“Fico honrado em articular essa parceria que é altamente produtiva, tendo em vista que Israel é uma das maiores autoridades em aproveitamento da água, irrigação, dessalinização e demais tecnologias no uso sustentável da água, no mundo”, disse Alan.

Também estiveram presentes os deputados Jony Marcos, Roberto de Lucena, Takayama, o presidente da Agência Nacional da Água, Vicente Andreu; além de assessores técnicos do MMA e da ANA.

“O tema da água está cada vez mais presente na realidade brasileira e para nós é muito importante termos experiências internacionais bem-sucedidas, como é o caso de Israel. A iniciativa do deputado Alan Rick foi excelente. Essa parceria pode ser muito proveitosa para o Brasil, pois ganharíamos tempo tendo como premissa as ações que já foram desenvolvidas por Israel, particularmente na questão do reuso e dessalinização da água, que são pontos importantíssimos para que nosso país possa também avançar”, explicou o presidente da ANA, Vicente Andreu.