CBB adia assembleia geral a pedido do Acre e outras federações

Da redação ac24horas - 08/03/2017 09:05:52

A pedido da federação do Acre e outros Estados, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou nesta terça-feira, 7, o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária marcada para esta quinta-feira, 9. A reunião trataria sobre a criação e operação da força-tarefa montada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). Além do Acre, as federações do Ceará, Maranhão, Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal e Pará também solicitaram o adiamento da reunião.