Câmara de Acrelândia faz troca-troca de assessores da casa

Da redação ac24horas - 08/03/2017 14:24:09

Presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia faz troca-troca com os assessores da casa.

Presidente da Câmara de vereadores de Acrelândia, vereador Marciano Bezerra da Silva, fez um verdadeiro troca-troca com os assessores da casa. Apesar de mexer em cinco cargos, não houve mudanças nos nomes dos servidores, pois apenas trocaram de função, sem qualquer influência para os cofres públicos.

As cinco portarias de exoneração e as outras cinco de nomeação foram publicadas na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e envolvem quatro mulheres e um homem.

Os cargos são de Coordenador de Serviços Gerais, Assistente Administrativo (3) e coordenador Legislativo (vide quadro).