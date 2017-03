Ato no Dia Internacional da Mulher tem corrente humana e movimenta intensamente o Centro de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/03/2017 09:19:55

A Parada Brasileira de Mulheres, que ocorre em todo país, reúne no Acre centenas de mulheres na Praça da Revolução, na manhã desta quarta-feira, 08, dia Internacional da Mulher.

A atividade começou com discursos e manifestações diversas com cartazes e faixas destacando, entre outras coisas, o empoderamento do gênero e o fim da violência contra a mulher.

No ato, as mulheres e homens presentes formaram uma corrente humana da Praça da Revolução até o Palácio Rio Branco.

O governador Sebastião Viana cumpre agenda em Brasília e é representado no evento pela primeira dama Marlúcia Cândida.