Sancionadas leis que reajustam salários de servidores públicos

Da redação ac24horas - 07/03/2017 12:07:00

O Diário Oficial do Acre púbica nesta terça-feira, dia 07, as leis complementares que tratam dos reajustes salariais concedidos pela Assembleia Legislativa (Aleac) aos servidores públicos da Educação e Saúde, e, ainda, de gratificação aos servidores do setor de Segurança Pública.

A sanção do governador Sebastião Viana é essencial para que as normativas estaduais entrem em vigor. As propostas de reajuste e concessão de gratificações foram votadas há duas semanas, pelos deputados estaduais, após o envio das matérias à Casa de Leis do Acre.

As leis complementares estão dispostas entre as páginas 01 e 11 do Diário Oficial. Veja clicando aqui.