Provas do processo seletivo do Senac serão realizadas no domingo

Da redação ac24horas - 07/03/2017 07:19:10

As provas do processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/DR/AC) serão realizadas no próximo domingo, dia 12, e terão duração de 04 (quatro) horas, com início às 08h e término às 12h.

Os portões serão fechados às 07h50, não sendo permitido o acesso de candidatos às salas de aplicação das provas após esse horário. A instituição alerta quanto a total responsabilidade do candidato para a identificação correta do local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado.

O certame prevê a contratação de 177 vagas em cargos de níveis médio e superior com salários que variam de R$ 1.695,75 a R$ 4.256,70. Acesse o link e confira o local para realização da prova.

