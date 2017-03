Projeto de Lei de vereadora permite a presença de doulas durante partos em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/03/2017 18:10:39

Um Projeto de Lei que permite a presença de doulas, mulher que dá suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o parto, foi apresentado pela vereadora Lene Petecão (PSD), na sessão desta terça-feira, 07. Uma homenagem às mães, na véspera do Dia Internacional da Mulher.

“Não resta dúvida o importante trabalho realizado por essas mulheres/assistentes nomeadas carinhosamente de doulas, sendo elas acompanhantes de parto escolhidas livremente pelas gestantes e parturientes com a finalidade de prestar suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto e bem estar da gestante” afirmou a vereadora.

Lene lembra que a Organização Mundial de Saúde, OMS, incentiva a presença de doulas ao lado da gestante.

“O principal objetivo dessa Lei é o de amparar a gestante no momento em que ela se sente mais fragilizada, proporcionando assim um parto mais assistido e humanizado, e que nossos bebês nasçam naturalmente e que o bem estar promovido às pessoas esteja sempre em primeiro lugar” encerrou.