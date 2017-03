Ilderlei só toma providência depois que moradores bloqueiam rua pela segunda vez, em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 07/03/2017 18:58:55

Os moradores da rua Muru, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, voltaram a bloqueá-la, na manhã desta terça-feira, 7. Eles protestavam pela segunda vez – em pouco mais de dez dias – contra as condições da via, depois de terem recebido, na semana passada, a promessa do secretário municipal de Obras, Joel Queiroz, de intervenção no local.

Segundo a dona-de-casa Auxiliadora Amaral, líder do protesto nesta terça, o secretário havia prometido os reparos para a quinta-feira da semana passada. O primeiro protesto dos moradores foi no dia 24 de fevereiro.

“Ele [Joel Queiroz] chegou a colocar a culpa no Deas. Mas o Deas esteve aqui na sexta-feira pra trocar os canos, e desde então não houve qualquer manifestação por parte da prefeitura”, contestou Auxiliadora.

A rua Muru, segundo ela, é a principal via de acesso ao centro da cidade para quem reside nos bairros Saboeiro e Cruzeirinhio, entre outros.

Auxiliadora disse à reportagem do ac24horas que já houve inúmeros acidentes no local, graças às péssimas condições da via.

“Um menino chegou a ter perna quebrada ao ser atropelado por um carro. E, quando chove, a gente costuma ver os motoqueiros caindo das motos”, concluiu ela.