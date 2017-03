Prefeito Marcus Viana inspeciona travessas do bairro Canaã

Da redação ac24horas - 07/03/2017 14:35:26

Mesmo debaixo de chuva, nesta terça-feira, 7, o prefeito Marcus Viana percorreu com os moradores do bairro Canaã, às margens da Avenida Amadeo Barbosa, ruas que necessitam de reparos e de drenagem.

O prefeito citou que na antiga pista do Aeroporto há duas valas, que, com as travessias feitas ao longo do tempo, ficaram obstruídas e agora serão abertas pela Prefeitura. “Vamos começar o trabalho o mais rápido possível e melhoras as condições das vias do bairro”, disse.

Os moradores se surpreenderam com a presença do prefeito mesmo sob forte chuva, disseram não esperar que ele percorresse as ruas debaixo de tanta água, mas agora estão convictos de que o trabalho, ainda que paliativo, será executado. “A gente nunca tinha visto um prefeito caminhar na chuva junto com os moradores. Então, agora é esperar pelo trabalho que, com certeza, será executado”.