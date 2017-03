Polícia prende dupla no Quinari após assalto a residência

Da redação ac24horas - 07/03/2017 09:17:44

Deivid Castro, 23 anos, e Adenilson de Jesus, 20, foram presos na manhã desta terça-feira, 07, em Senador Guiomard pela Polícia Militar, por prática de roubo. O crime foi confessado em detalhes durante depoimento na delegacia de polícia do município.

A dupla estava em uma caminhonete Hilux que acabara de ser roubada em um assalto a uma propriedade no ramal Nova Jerusalem, Loteamento Santa Helena em Rio Branco. Na delegacia, eles confessaram que iriam vender a caminhonete na Bolívia.

Com ajuda de comparsas, eles amarraram e amordaçaram a família que estava no interior da residência e levaram, além do veículo, três celulares. O fato foi constatado por policiais que foram até o local do crime. Os outros criminosos conseguiram fugir.