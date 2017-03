“Não pense que me calarei”, dispara Jesus Sérgio após Nota de Repúdio contra discurso

Da redação ac24horas - 07/03/2017 12:33:17

Na abertura do pequeno expediente desta terça-feira, 07, o deputado Jesus Sérgio (PDT) repudiou a forma lamentável, expressa por meio de Nota de Repúdio, emitida pela Associação de Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (AOPMBM/AC) em defesa do Comandante da Policia Militar da Regional Tarauacá/Envira, após discurso realizado na última quinta (2 de março), sobre a crescente onda de violência e incêndios a veículos de particulares na zona urbana de Tarauacá (AC).

Em sua fala, Jesus esclareceu que “não é, nem houve intuito algum do tal Comandante da Policia Militar da Regional Tarauacá/Envira”, porém ele dispara: “Se a carapuça serviu que faça dela bom uso! O que fiz aqui foi sim pedir uma postura mais enérgica por parte daquele comando, pois esse é um dos principais atribuições de um mandato parlamentar: fiscalizar, reivindicar, cobrar e, acima de tudo, dá voz ao clamor da população”.

Quando disse que: “Tarauacá hoje está uma terra onde o crime organizado comanda em cima do Comandante desorganizado. O Comandante da PM daquele município não está atuando… É um Comandante de Gabinete. Não sai para as ruas para combater o crime. Quem passa a mandar é o crime organizado”, não menti, tampouco exagerei. Prova disso é que a onda de crimes, violência e incêndios segue e estampa a página principal de sites e blogs de nosso Estado. Nesta madrugada mais um veículo incendiado, o interessante é que esses últimos atentados estão sendo focados em homens ligados direta/indiretamente a própria corporação e agentes penitenciários de Tarauacá.

Importante destacar que apesar do repúdio e do sentimento de ofensa que tomou conta do referido comandante, foi só eu denunciar a situação caótica da segurança daquele município que uma série de ações foram realizadas, as resultaram na prisão e identificação de vários suspeitos. O que pra mim evidencia que havia, sim, um comodismo. Não pense que me calarei, pois fui eleito para dá voz aos reclames da população e sempre que eu for procurado e o clamor do povo chegar a mim estarei pronto para repercutir nesta TRIBUNA, que é a Casa do Povo.

Ao contrário do que assinala tal Nota de Repúdio, que afirma que o pronunciamento feito por mim na última quinta (2) seria “sem conhecimento de causa, é um ato irresponsável”. Quero aqui lhe responder numa única pergunta, senhor Comandante: quando foi que o senhor esteve naquele município? Será que sou eu quem não conhece a realidade de Tarauacá?