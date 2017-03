Inscrições para curso técnico em secretaria escolar estão abertas

Da redação ac24horas - 07/03/2017 18:28:27

Estão abertas em Rio Branco e Sena Madureira as inscrições para o curso técnico em Secretaria Escolar, na modalidade de ensino a distância (EaD). As vagas são destinadas, prioritariamente, a servidores públicos da área da Educação que não sejam docentes. Porém, colaboradores terceirizados vinculados às entidades conveniadas com as redes federal, estadual e municipal de Educação também poderão se inscrever.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de março. Em Rio Branco o local de inscrição é no Centro de Referência e Inovações Educacionais (Crie), no antigo Mira Shopping.

Em Sena Madureira, o local é o Centro de Educação Permanente (Cedup), localizado na Rua João Marçal, nº 231, bairro C.S.U.

As inscrições são de segunda a sexta-feira, em horários comercias. Pela manhã, das 7h30 às 11h30 e à tarde das 13h30 às 17h30, em ambos os locais.

Profuncionário – O resultado da seletiva será divulgado no dia 21 de março, no portal EaD do Instituto Federal do Acre (IFAC), responsável pela execução do curso: http://ead.ifac.edu.br/portal/.

Ao todo estão sendo ofertadas 163 vagas. O curso faz parte do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário).

Os aprovados deverão ter disponibilidade para acompanhar e realizar as atividades por meio da plataforma online do curso, como também comparecer aos encontros presenciais, uma vez por semana, no período noturno.