Inscrição para o Pró-Esporte termina nesta quinta-feira, 9

Da redação ac24horas - 07/03/2017 11:28:50

Encerra nesta quinta-feira, 9, o prazo para os alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac) se inscreverem no Programa de Incentivo ao Esporte (Pró-Esporte) de 2017. O edital de seleção, que foi lançado no dia 22 de fevereiro, data em que começaram as inscrições, visa à escolha de jovens atletas para as seleções desportivas que representam a instituição nos Jogos Universitários do Acre (Juac) e nos demais eventos esportivos regionais e nacionais.

Para realizar a inscrição no processo seletivo, os estudantes interessados devem preencher o Cadastro de Ação e Extensão, disponível no site da Ufac, e realizar a entrega dos documentos exigidos no edital na Diretoria de Arte, Cultura e Integração Comunitária (Dacic). Os candidatos podem se inscrever para modalidades coletivas e individuais. O resultado parcial será divulgado no dia 27 de março. Já a lista definitiva será publicada no dia 30 deste mês.

O diretor da Dacic, Sérgio Luiz Zuza, ligada a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), explica que o processo seletivo se dará em duas etapas. Na primeira, todos os alunos selecionados passarão por um período de treinamento durante dois meses. Nesse tempo, eles receberão auxílio de R$ 100, 224 serão disponibilizados. A segunda fase é a seleção definitiva de 60 jovens para participação nos eventos esportivos. Eles receberão bolsa no valor de R$ 400.

“É importante lembrar que os candidatos precisam cumprir todas as exigências do edital. Por isso, todos devem estar atentos. No total, o investimento do Pró-Esporte-2017 será de R$ 217 mil”, informou o diretor da Dacic. “Essa seleção será em diversas modalidades esportivas. A grande finalidade do programa é agregar ainda mais os alunos de diversos cursos da Ufac. Além de ser um trabalho acadêmico com os estudantes, também é uma ação social.”

Zuza enfatiza que a participação dos estudantes da universidade no processo seletivo deve ser em grande proporção, já que eles próprios poderão ser beneficiados com ações culturais, esportivas e de entretenimento. “A participação dos alunos, até agora, está bastante forte. Mesmo assim, convido a comunidade acadêmica a concorrer ao Pró-Esporte”, finalizou.

Os candidatos podem acessar o edital completo do programa no site da Ufac.