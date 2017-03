Governador Sebastião Viana vai à Anatel pedir internet para ruralistas e indígenas do Acre

Da redação ac24horas - 07/03/2017 18:38:29

Nesta terça-feira, dia 07, o governador Sebastião Viana se encontrou com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. Na pauta, o chefe do Executivo acreano apresentou diversos pedidos, entre ele a ampliação da rede de internet para comunidades rurais e indígenas do Acre.

Outro pedido do petista foi por uma atenção especial para a melhoria na qualidade da cobertura da internet 4G em Rio Branco. As informações são da Secretaria de Comunicação (Secom). O governante destacou que houve um crescimento considerável na busca pelo serviço, o que exigi mais investimentos.

Juarez Quadros garantiu ao governador que fará todos os contatos necessários para atender as demandas apresentadas. A Anatel já dispõe de um plano para levar internet às regiões mais isoladas do país, e o Acre estaria incluído.