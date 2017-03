Funai oferta vagas para estagiários de nível médio e superior no AC

Da redação ac24horas - 07/03/2017 18:52:43

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) abriu processo seletivo para estagiário. As oportunidades são para estudantes de níveis médio e superior. As inscrições iniciam dia 8 de março e encerra às 16h do dia 19 de março (horário de Brasília), exclusivamente pela internet, através do site www.superestagios.com.br.

O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 203,00 a R$ 520,00 acrescido do direito a Auxílio Transporte.Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para o Acre, as vagas são as seguintes: Coordenação Regional Alto Purus – Rio Branco, cursos de Nível Médio para Ensino Médio Regular e Técnico em Informática; e Frente de Proteção Etnoambiental Envira – Rio Branco, cursos de Nível Superior em Administração, Gestão Público e Secretariado Executivo.

Os candidatos serão submetidos a prova de conhecimentos gerais, com duração máxima de 60 minutos e composta de 30 questões. A prova, de caráter classificatório e eliminatório, será objetiva e online, e poderá ser iniciado logo após a conclusão das inscrições.