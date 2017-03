Emenda à Lei Municipal prevê interdição de agências bancárias de Rio Branco por causa de demora em filas

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/03/2017 14:18:47

Agências bancárias de Rio Branco podem ser fechadas caso os usuários passem mais de 30 minutos na fila em dias normais e 45 minutos em dias de pico. É o que prevê uma emenda que será apresentada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Manuel Marcos (PRB), à lei 1.635, de autoria do então vereador Márcio Batista (PC do B), aprovada em 2007, que rege sobre o limite nas filas dentro das agências, mas que vem sendo descumprida pelas instituições bancárias.

O assunto foi tratado nesta terça-feira, 07, durante uma reunião na Câmara, entre o diretor do Procon, Diego Rodrigues, e o vereador Manuel Marcos.

“Junto com o Procon queremos trabalhar apoiando o cliente. É um absurdo o que vem acontecendo. Desde o ano passado, a gente trabalha com essa possibilidade de endurecer contra os bancos, porque isso é uma falta de respeito. Porque só assim eles vão respeitar quem procura uma agência bancária”, disse Manuel Marcos.

O diretor do Procon lembrou que na semana passada, após visita a uma agência do Bradesco, na rua Marechal Deodoro, Centro de Rio Branco, moveu uma ação civil pública pedindo a interdição do prédio da instituição por causa das filas, até que o banco faça as adequações necessárias para atendimento ao cliente.