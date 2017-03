Em sessão na Câmara, secretária de Marcus Viana diz que o “Acre é machista” e vereador discorda

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/03/2017 12:01:09

A sessão desta terça-feira, 07, na Câmara de Vereadores de Rio Branco, foi alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, nesta quarta-feira.

Convidada para falar sobre as políticas públicas para o gênero, a secretária adjunta da Mulher no Município, Lidiane Cabral, destacou o “empoderamento feminino”, a ocupação dos espaços de poder pela mulher, mas lamentou a presença “ínfima” das mulheres no parlamento brasileiro.

Ainda em seu discurso, a secretária afirmou que “o Acre é um estado machista e misógino”, o que acabou gerando polêmica no plenário. O vereador Nogueira Lima (DEM) disse que não concorda com a afirmação sobre “o machismo do acreano” e pediu para a secretária mostrar dados concretos das políticas a favor da mulher desenvolvidas pelo Município.

Ao responder o vereador, a secretária reafirmou sua posição e citou o contexto histórico relacionado ao povo nordestino.

“Eu não estou falando nenhuma novidade quando falo que o Acre é sim um estado machista e misógino. Porque quando se diz que o Acre é um dos estados mais violentos em relação à violência contra a mulher só pode se dizer que é por conta do machismo. E por que a gente fala que o Acre é um estado machista como todos os outros estados do nosso país. Porque nós temos sim uma referência, a questão dos nossos companheiros nordestinos que foram os quais também que vieram para o nosso Acre, povoaram o nosso Acre com a cultura nordestina”, respondeu a secretária.

A sessão foi proposta pela vereadora Lene Petecão (PSD).