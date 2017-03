Eliane Sinhasique pergunta onde estão as 11 toneladas de peixe compradas pela Sesacre

Da redação ac24horas - 07/03/2017 14:41:59

A líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) requereu, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informações referentes à aquisição de 11 toneladas de peixe para abastecer as Unidades de Saúde do Estado.

Segundo ela, o peixe não chegou nos Hospitais do Interior. “Esse peixe não chegou em Xapuri, não chegou em Brasiléia, não chegou em Feijó. Cadê o peixe?”, questionou a parlamentar.

O quilo do peixe foi comprado a R$ 28. “O peixe comprado em grande quantidade tem que ter o preço mais baixo. Temos que saber se não houve manobra do Governo para socorrer à Peixes da Amazônia que já está no vermelho, devendo mais de R$ 1 milhão”.

Por conta dessas interrogações, Eliane solicitou cópia do Edital e Ata do Registro de Preço que serviu de carona para o contrato, justificativa que comprove a real vantagem da Secretaria em aderir a ata e lista de unidades de saúde e quantidade que cada uma vai receber ou já recebeu de peixe.

“Nós precisamos saber se esse peixe já está sendo consumido, quais unidades de saúde foram ou serão beneficiadas com esse peixe e qual é a vantagem de comprar esse peixe a R$28, o quilo”.