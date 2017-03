Concursados vão preencher as vagas deixadas pelos irregulares na Sesacre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/03/2017 08:34:07

O secretário de Saúde, Gemil Júnior, informou que o governo convocou 165 profissionais que passaram no último concurso do setor realizado em 2013 para preencher as vagas deixadas pelos trabalhadores que foram exonerados pela Sesacre na última sexta-feira, 03.

Esses novos servidores, entre eles médicos de diversas áreas e enfermeiros, foram chamados em caráter emergencial e serão empossados oficialmente no dia 27 de março.

Dos irregulares, 92 foram mantidos em um contrato que se encerra em 90 dias para áreas de emergência. A Sesacre seguiu orientação da Procuradoria Geral do Estado, já que a ação do Ministério Público pede a exoneração de todos o contratados sem concurso, um total de 377, segundo números oficiais da Secretaria de Saúde. “Todos foram exonerados”, informou Gemil Júnior.

Por outro lado, o Sindicato da Saúde entrou, nesta segunda-feira, 06, com uma ação cautelar e outra coletiva na Justiça para manter todos os servidores irregulares em seu postos.