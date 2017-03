Blairo Maggi cumpre agenda no Acre na próxima segunda-feira

Da redação ac24horas - 07/03/2017 12:56:52

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, cumpre agenda no Acre na próxima segunda-feira, 13, durante palestra que ministrará para empresários no auditório da Federação das Indústrias (FIEAC). Ele vem a convite do senador Gladson Cameli (PP) visando fortalecer investimentos no setor agrícola, agroindustrial e agropecuário da região.

Para José Bestene, presidente do Partido Progressista no Acre, o convite do senador Gladson Cameli (PP-AC) para visita de Maggi ao estado demonstra a preocupação e interesse que o parlamentar tem dispensado para o setor econômico local.

“O ministro Blairo Maggi é um dos mais importantes quadros do Partido Progressista e tem representado com muita dignidade e competência o setor da agricultura do nosso país. Mesmo dentro de um cenário de dificuldades, o Ministério da Agricultura mantém sua intensa agenda de trabalho e agora passa a fortalece esse debate com produtores rurais, instituições, empresários e comerciantes acreanos”, disse Bestene.

José Bestene afirmou ainda que a própria história de sucesso e responsabilidade empresarial de Blairo Maggi inspira os membros do setor a continuarem investindo e acreditando no progresso do Brasil. Ele concluiu destacando que o senador Gladson Cameli tem sido um dos parlamentares mais atuantes no sentido de trazer ministros de estado para ouvir a população acreana e seus representantes, pensando sempre no desenvolvimento social e bem estar coletivo do estado do Acre.