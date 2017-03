54 mil acreanos receberão inativos do FGTS

Segundo informações repassadas pela Caixa Econômica Federal 53,8 mil pessoas têm direito ao benefício, num montante a ser pago de R$ 45 milhões, provenientes de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Quem deseja realizar consultas ou esclarecer dúvidas, aproximadamente 15 agências bancárias estarão abertas até às 15 horas e também 40 lotéricas.

Para conferir se a pessoa tem direito de receber o FGTS, basta acessar o link: www.caixa. gov.br/contasinativas ou pelo telefone: 0800 726 2017.

Regra – Saques acima de R$ 3 mil serão realizados somente em agência bancária ou por meio de solicitação realizada no portal da Caixa. Abaixo desse valor, o saque poderá ser realizado em qualquer lotérica ou no sistema Caixa Aqui. Abaixo de R$ 1,5 mil, a retirada poderá ser feita nos caixas de auto atendimento, bastando apenas o número do NIS e da senha do FGTS.

Calendário – As pessoas nascidas entre março, abril e maio poderão resgatar o dinheiro em abril. Quem faz aniversário entre junho, julho e agosto poderá ter acesso aos recursos em maio. Em junho, sacarão o dinheiro do FGTS os nascidos entre setembro e novembro. Em julho, ficarão os que fazem aniversário em dezembro.