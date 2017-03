Trânsito sofre alteração de sentido em ruas do bairro Conquista

Da redação ac24horas - 06/03/2017 16:39:54

A partir desta terça-feira, 7, o trânsito na região do bairro Conquista, passará por mudanças: as ruas Padre Cícero e Botafogo, atualmente com mão dupla, funcionarão apenas em sentido único. O motorista que trafegar da Avenida Valdomiro Lopes, por exemplo, no sentido FAMETA/Horto Florestal continuará usando a Padre Cícero. Porém, se o trajeto for o inverso, o motorista terá que utilizar a Rua Botafogo para chegar até a Valdomiro Lopes.

O diretor de Trânsito da RBTRANS, Marcos Lourenço, explica que “o objetivo é facilitar o fluxo e evitar situação de perigo para os motoristas, já que a Padre Cícero, além de estreita, tem uma curva muito acentuada e em seguida uma ladeira”.

Os moradores, comerciantes e usuários das vias, aprovaram a mudança. Seu Raimundo da Silva, que tem um comércio na esquina da Padre Cícero com a Fonte Nova, relata que vários acidentes, alguns com gravidade, já aconteceram no local, o que ele acredita que deverá diminuir a partir desta alteração. “Agora, com uma rua indo e outra voltando, não haverá tanto perigo dos carros se chocarem de frente, como eu já vi acontecer aqui”.

Durante toda esta segunda-feira, 6, as equipes da RBTRANS estiveram no local implantando a nova sinalização das ruas e a equipe da Educação no Trânsito avisando aos moradores quanto a alteração de sentido das vias. Nestes primeiros dias da mudança os agentes de trânsito permanecem na região orientando os motoristas.

Para entender melhor

Quem transita, por exemplo, da FAMETA para o Horto Florestal, pela Valdomiro Lopes, pega a Padre Cicero até chegar na Rua Fonte Nova. Os motoristas podiam também fazer o sentido inverso na mesma via, o que agora passa a ser proibido.

Quem se deslocar do sentido Horto Florestal para a FAMETA, para acessar a Valdomiro Lopes, terá que pegar a Rua Botafogo, que é paralela a Padre Cícero.