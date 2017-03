Sesacre atende a recomendação do MP e exonera servidores; Sindicato fala em 200 exonerados e entra na Justiça

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/03/2017 14:28:32

O secretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Saúde do Acre, Ruy Arruda, informou que a Sesacre atendeu a recomendação do Ministério Público Estadual e exonerou os servidores que foram contratados de forma irregular. Alguns deles estavam no serviço público há mais de 15 anos. Ele não soube detalhar o número de exonerados, mas segundo o Sindicato do Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre são 200 dos 277 que faziam parte da lista de demissão.

Esses servidores foram tirados de seus plantões na sexta-feira passada, dia 03. “Atendemos a recomendação de 45 dias, conforme a ação do Ministério Público”, disse Ruy Arruda.

A Sesacre agora corre para contratar as pessoas que passaram no último concurso público do setor para substituir os antigos ocupantes das funções nas unidades de Saúde. Os outros 77 serão exonerados à medida que as contratações forem acontecendo, informa.

Por outro lado, o Sindicato da Saúde entrou, nesta segunda-feira, 06, com uma ação cautelar e outra coletiva para manter todos os servidores da lista.

“Hoje à noite não haverá médicos suficientes no PS em várias outras unidades. A demissão desses servidores é um caos para a Saúde”, disse Adailton Cruz, do Sintesac.