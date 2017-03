Rio Juruá apresenta tendência de vazante depois de desabrigar mais de 200 em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 06/03/2017 13:28:12 Corresponde no Vale do Juruá

Depois de desabrigar 30 famílias de Cruzeiro do Sul no final de semana, o Rio Juruá voltou a apresentar tendência de vazante nesta segunda-feira, 6. Segundo o Corpo de Bombeiros na região, o manancial chegou a medir 13,68 metros – o que significa que ainda está 68 centímetros acima da cota de transbordamento.

Miritizal, Várzea e Lagoa estão entre os sete bairros atingidos pelo repiquete do Juruá. Mais de 200 pessoas tiveram que ser removidas de suas residências. Parte delas recebe o benefício do aluguel social. A prefeitura do município também removeu desabrigados para o antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia, no bairro João Alves.

Como medida preventiva, a Defesa Civil requisitou a reabertura das dependências do Ginásio Alaiton Negreiros, local anteriormente usado como abrigo.

Em relação a este domingo, 5, o nível do Rio Juruá apresenta-se com 8 centímetros a menos. Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros, capitão Rômulo Barros, a previsão é de que não haverá “chuvas significativas” durante esta segunda-feira.