Recadastramento biométrico de eleitores de Cruzeiro do Sul têm início nesta segunda (6)

Da redação ac24horas - 06/03/2017 11:11:44

Tem início nesta segunda-feria, 6 de março, o serviço de recadastramento de eleitores de Cruzeiro do Sul (AC). A população votante deve comparecer ao Cartório Eleitoral da 4ª Zona para realização da revisão biométrica.

O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço, no cartório eleitoral localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 4661, bairro Aeroporto Velho.

Vale destacar que a 4ª Zona Eleitoral compreende ainda os municípios de Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Porto Walter, mas nessa primeira etapa somente os eleitores de Cruzeiro do Sul estão convocados para a revisão biométrica.

Para ser atendido o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. Eleitores do sexo masculino, a partir de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem ainda apresentar o certificado de reservista.

O não comparecimento do eleitor de Cruzeiro do Sul ao cartório para a coleta dos dados biométricos dentro do prazo estipulado implicará no cancelamento do título. A expectativa da Justiça Eleitoral do Acre é receber 41 mil eleitores cruzeirenses.