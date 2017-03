Menina de 15 anos tenta entrar em presídio com celular na vagina

Da redação ac24horas - 06/03/2017 16:26:57

Uma menina de 15 anos foi apreendida quando tentava entrar no Presido Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, com um celular, no último final de semana. A informação foi repassada nesta segunda-feira, dia 06, pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

O material, segundo agentes que abordaram a adolescente, estava escondido dentro da vagina da garota. Ao passar por um detector de metal, o equipamento acusou anormalidade, o que chamou a atenção dos servidores do presídio.

O procedimento teria sido repetido e novamente acusava a presença de metal no corpo da menina. Após uma conversa com as agentes do Iapen, a menor confessou que estava com o celular escondido nas partes intimas. Ela mesma retirou o celular e entregou aos agentes.

Segundo ela, tinha sido convencida por uma pessoa a levar o aparelho para um detento dentro do presídio. Nomes não foram revelados.

