Lançamento calendário do povo Ashaninka sob o olhar de Sebastião Salgado

Charlene Carvalho - 06/03/2017 14:41:55

O resultado das três semanas de visita do fotógrafo Sebastião Salgado à Aldeia Apiwtxa, terra dos Ashaninkas do rio Amônia (foto), rendeu um belíssimo calendário que será lançado nesta segunda-feira, 06, na livraria Nobel, do Via Verde Shopping, às 18h30. Sebastião Salgado, fotógrafo reconhecido internacionalmente, esteve no Acre no ano passado por duas vezes a convite do senador Jorge Viana. Os dois se conheceram em um jantar em Paris e da amizade surgiu a ideia da imersão do fotógrafo em terras acreanas. Um trabalho realmente magnífico. Salgado trata com delicadeza e sutileza, toda a suntuosidade e beleza do povo Ashaninka.

LIVRO

O calendário é apenas uma etapa de um novo projeto de Salgado em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a ONG inglesa Survival International, que resultará na publicação de um livro sobre as culturas indígenas brasileiras.

MELHOR LUGAR

Sou daquelas pessoas que acredita, sinceramente, que a Aldeia Ashaninka do Rio Amônia deveria estar entre os mil lugares que se deveria visitar (não sei se está). É um dos mais belos lugares da nossa floresta encantada. Lá tem alva, tem aquela imensidão de floresta, tem a sombra e por isso, atrai a luz ao coração. E não, não, essa rima não é minha. Quem me dera. É de Milton Nascimento. Só troquei a água pela alva. Porque a alva de lá, colega, é a mais linda que eu já vi. Não que eu tenha visto muitas, mas duvido que tenha uma mais bela.

