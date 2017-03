Inscrições para 1º Leilão do Detran em 2017 tem início nesta segunda

Da redação ac24horas - 06/03/2017 11:07:48

Tem início nesta segunda-feira, 6 de março, as inscrições para o 1º Leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) de 2017, que ofertará mais de 400 lotes. As inscrições encerram dia 9 de março.

O formulário para inscrição está disponível no site do Detran/AC, por meio de link, e no pátio de visitação de veículos, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, no bairro Jardim Manuel Julião, de segunda a quinta-feira, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Os veículos estarão expostos para visitação somente durante o período de inscrição do leilão. Após esse prazo, e no dia do certame, não serão permitidas visitas no pátio para fins de inspeção.

O leilão será realizado entre os dias 14 e 15 deste mês, no Teatro Plácido de Castro, situado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2703, bairro do Bosque, em Rio Branco, no horário das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas.