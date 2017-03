Homologado resultado final do concurso público do IFAC; veja

Da redação ac24horas - 06/03/2017 11:17:03

Foi publicado a homologação do concurso público do Instituto Federal do Acre (IFAC), na edição do Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (6 de março).

A posse deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias contados da data da publicação do ato de nomeação. A lista dos aprovados pode ser acessada aqui.

O concurso público dará posse aos aprovados nos cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico e de técnico administrativo em educação. A nomeação dos candidatos habilitados às vagas dos editais para docente e TAE obedecerá a ordem de classificação com alternância entre a lista de ampla concorrência, seguida da lista de candidatos autodeclarados pretos ou pardos e da lista das pessoas com deficiência.

No ato da posse, o aprovado deverá apresentar Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Grupo Sanguíneo e fator RH, Certidão de Nascimento ou Casamento e Certificado Militar (para homens) e documentação que comprove a escolaridade exigida no edital. O checklist com toda a documentação exigida pode ser verificado clicando aqui.

O prazo de validade do concurso é de dois anos contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério exclusivo do Instituto Federal do Acre. Ao todo, 13 mil candidatos participaram do certame, que teve prova objetiva realizada no dia 11 de dezembro de 2016, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.