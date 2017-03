Homem que matou criança e a jogou em fossa vai a júri popular

João Renato Jácome - 06/03/2017 10:56:00

Acusado de assassinar uma criança de apenas sete anos em 2013, e depois jogar o corpo numa fossa da rede de esgoto da cidade de Epitaciolândia será julgado pelo crime de homicídio qualificado. O homem, cujo nome não foi divulgado, vai passar pelo Tribunal do Júri da Comarca de Epitaciolândia.

Em decisão unânime, informou o Tribunal de Justiça do Acre, a Câmara Criminal julgou improcedente o recurso em sentido estrito interposto pela defesa do acusado, mantendo, assim, sentença que pronunciou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Epitaciolândia.

A decisão, que teve como relator o desembargador Francisco Djalma, também não considerou como “motivo fútil” os fatos que levaram à morte da criança. O juízo da cidade também desconsiderou dificuldades à defesa do acusado durante o processo, apontando, na decisão, que isso “não se verifica no caso” em questão.

LEGENDA: Crime ocorreu em setembro de 2013 – Foto: Aquivo Pessoal