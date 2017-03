Ex-presidiário é assassinado com cinco tiros no Conjunto Esperança, na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas - 06/03/2017 21:55:11

No final da tarde desta segunda-feira (06), um homem de 35 anos foi alvo de disparos de arma de fogo e acabou morrendo durante atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco. O crime aconteceu na Rua Maria das Dores, região do bairro Conjunto Esperança III, periferia de Rio Branco.

A vítima, Renato da Silva era ex-presidiário e havia saído da penitenciária há poucas semanas. De acordo com os militares, ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que efetuaram pelo menos cinco disparos.

Renato ainda andou alguns metros e foi socorrido por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).Durante atendimento no hospital, a vitima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).