Dnit refuta a informação de que empresários de CZS recuperaram trecho da BR-364 por conta própria

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/03/2017 11:03:48

O Dnit refutou por meio de nota a informação veiculada na imprensa local e pelas redes sociais de que os reparos na cabeceira da ponte do igarapé Ciagana, na BR-364, neste domingo, foram realizados exclusivamente por empresários de Cruzeiro do Sul.

A nota informa que “os empresários forneceram os solos secos que tinham em estoque, bem como

auxiliaram no transporte e disponibilizaram equipamentos”, a pedido do Dnit, para que os serviços fossem acelerados, já que a rodovia estava fechada há quase dois dias. O Dnit ainda informa que executou e acompanhou os serviços.

“Como não havia solo seco próximo ao local, entramos em contato com a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, que prontamente aceitou (junto com diversos empresários) realizar uma PARCERIA com o DNIT, os empresários forneceram os solos secos que tinham em estoque, bem como auxiliaram no transporte e disponibilizaram equipamentos, com o intuito de acelerar a execução do serviço.”

O Dnit informou ainda que “manterá equipe de plantão no local, dado a instabilidade do terreno ao redor da ponte ainda apresentar riscos e que já está providenciando as tramitações necessárias para resolver este problema de forma definitiva”.