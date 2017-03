Assaltante é baleado por policial durante tentativa de assalto no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas - 06/03/2017 21:50:47

Em uma tentativa de assalto ocorrida no final da tarde desta segunda-feira (06), um dos criminosos foi baleado por um policial a paisana e teve que ser encaminhado ao hospital em estado grave. O fato aconteceu em uma mercearia localizada no Ramal do Macarrão, região do Belo Jardim II, segundo distrito de Rio Branco.

Segundo o informado pela polícia, os criminosos estavam em uma motocicleta e chegaram na mercearia anunciando o assalto. Após subtraírem o dinheiro do caixa. eles tentaram se evadir na motocicleta, mas, foram surpreendidos por um policial a paisana que passava pelo local.

Houve troca de tiros e um deles, André Silva do Nascimento foi baleado e levado em estado considerado grave ao Pronto Socorro. O outro conseguiu se evadir.

Um reforço policial foi acionado e seguiu em patrulhamento pela cidade na intenção de encontrar o outro suspeito. O caso foi registrado na segunda regional de polícia militar.