Abertas vagas para estágio de nível superior e médio; confira

Da redação ac24horas - 06/03/2017 11:13:08

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Fecomércio/AC – por meio do Instituto de Estágio Profissional – Siep – está selecionando estudantes a partir do 3º período do curso de Administração, Recursos Humanos (4º período) e estudantes do Ensino Médio, com 16 anos completos, ambos os sexos, para uma vaga de estágio.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail estagiosiep@gmail.com ou deixar pessoalmente na recepção da Fecomércio/AC, no 4º andar.