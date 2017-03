Abertas inscrições para seleção de coordenadores de polos e cursos

Da redação ac24horas - 06/03/2017 11:21:02

Estão abertas as inscrições para a seleção de novos bolsistas para atuarem como coordenadores de polos e cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nas modalidades E-TEC Brasil e Profuncionário.

As vagas, que são destinadas à servidores do Instituto Federal do Acre (IFAC) e também para a comunidade em geral, são para os municípios de Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Sena Madureira.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, que está disponível no Portal EaD do Instituto Federal do Acre. As vagas são destinadas somente a candidatos que tenham, no mínimo, curso superior completo, como também experiência comprovada em magistério do ensino básico, técnico, tecnológico ou superior, conhecimentos de informática. A jornada de trabalho é de até 10 horas semanais. A seleção dos novos coordenadores será feita por meio de análise curricular.

Para mais informações sobre os critérios de pontuação, valores das bolsas e cronograma da seletiva, acesse o edital 03/2017, clicando aqui. Dúvidas e demais esclarecimentos sobre a seleção devem ser encaminhadas para o e-mail ead@ifac.edu.br.