Vereador de Porto Walter denuncia que governo deve seis meses de aluguel do quartel da PM, que está sob ameaça de despejo

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/03/2017 10:27:53 Corresponde no Vale do Juruá

O vereador Rosildo Cassiano (PSD), de Porto Walter, cobrou na noite desta sexta-feira, 3, durante a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores, providências do secretário de Segurança Pública do Estado, Emylson Farias, quanto a problemas enfrentados pelas polícias Militar e Civil no município. De acordo com Rosildo, a PM está sob ameaça de despejo, já que o governo do Estado deve seis meses de aluguel do imóvel usado como quartel da corporação.

Além disso, Rosildo também denuncia que existe apenas um agente de Polícia Civil em Porto Walter. “É claro que ele, sozinho, não dá conta da crescente demanda na segurança pública”, disse o parlamentar por telefone ao ac24horas.

Em ofício encaminhado ao secretário de Segurança Pública do Estado, Emylson Farias, Rosildo relata o problema do crescimento de registros de roubos, furtos e tráfico de drogas no município. E pede providências imediatas quanto ao pagamento do aluguel do imóvel alugado à Polícia Militar.

Segundo ele, teme-se em Porto Walter que o despejo dos policiais possa acarretar o agravamento da violência na cidade. “Temos receio de que eles deixem o município, o que agravaria o caos na segurança local”, concluiu.